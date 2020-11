PS5, Black Friday e poche scorte: su Twitter spopola 'Not a PS5'

Con le scorte di PlayStation 5 ancora esaurite pressoché ovunque, la settimana del Black Friday non si è rivelata particolarmente fortunata per gli appassionati in cerca di un'unità della nuova console Sony.

Oltreoceano, diversi grandi rivenditori hanno avuto l'opportunità di immettere sul mercato USA una nuova fornitura dell'hardware next-gen. Il numero di PlayStation 5 disponibili per l'occasione si è tuttavia rivelato decisamente contenuto ed è stato volatilizzato a tempo record dall'elevatissima domanda. Di conseguenza, sono stati ancora una volta molti i giocatori che non sono riusciti ad acquistare PlayStation 5.

La circostanza ha condotto ad un buffo risvolto quando l'account Twitter ufficiale di GameStop USA ha pubblicato un cinguettio in cui domandava al pubblico che cosa avesse acquistato in occasione dei saldi del Black Friday. In risposta, come potete verificare in calce a questa news, un utente ha replicato "Not a PS5, I can tell you" - "Di sicuro non una PS5". Il breve messaggio ha involontariamente scatenato il web, che ha rapidamente reso "NotaPS5" un trend sul social network!



Come già evidenziato sulle nostre pagine, ricordiamo che Sony ha promesso l'arrivo di nuove scorte di PS5 entro Natale. Nel frattempo, alcune piattaforme si e-commerce stanno monitorando le attività condotte sulle proprie pagine, con, ad esempio, E-Bay che sta rimuovendo annunci di foto di PS5.