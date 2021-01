PS5 Black a tema PS2, prevendita nel caos: minacce allo staff e prenotazioni cancellate

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una PlayStation 5 in versione speciale nera realizzata dalla compagna SUP3R5 prendendo ispirazione dall'iconica PlayStation 2. La Digital Edition è stata prezzata a 649 dollari, mentre la versione base a 749 dollari, con un rilevante sovrapprezzo sui prezzi ufficiali di Sony.

Le circa 300 unità messe a disposizione per il preordine lo scorso venerdì in Nord America sono andate letteralmente a ruba. Il sold-out è stato registrato in appena 20 minuti. Le scorte sarebbero finite anche prima se non si fossero verificati dei problemi tecnici al sito, preso d'assalto da migliaia di giocatori desiderosi di una PS5.

La situazione, tuttavia, è velocemente degenerata: tanto per cominciare, numerose persone hanno ricevuto l'addebito della cifra sul proprio conto senza aver effettivamente completato la prenotazione. SUP3R5 si è subito attivata per garantire il rimborso alle vittime dell'inconveniente, promettendo maggiore attenzione per il lancio internazionale, che dopo i problemi tecnici è stato posticipato da sabato 9 alla fine di gennaio. Nel giro di pochissimo tempo, inoltre, numerose PS5 Black sono state messe in vendita su eBay a migliaia di dollari.

Ma non è finita qui! SUP3R5 ha annunciato di aver cancellato tutti i preordini poiché i membri del team avrebbero ricevuto delle "credibili minacce alla loro sicurezza". Il comunicato ufficiale recita: "Prendiamo queste minacce seriamente. Non siamo disposti a mettere a rischio la sicurezza e il benessere del nostro team, o la consegna dei vostri ordini. Tutte le prenotazioni effettuate saranno cancellate e totalmente rimborsate nei prossimi giorni. Riceverete una notifica quando ciò avverrà. Volevamo che questo fosse un modo divertente di celebrare la nostalgia condivisa. A quanto pare, lì fuori ci sono persone disposte ad interferire con tutto ciò. Torneremo quando saremo al sicuro. Per ora, riguardatevi". I motivi che hanno spinto certe persone a minacciare il team non sono stati rivelati.