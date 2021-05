PS5, bloccati in un gioco? Ci pensano gli esperti! Spunta un brevetto Sony

A breve distanza dall'annuncio di una nuova partnership tra PS5 e Discord, torna a catturare l'attenzione del pubblico un brevetto depositato da Sony Interactive Entertainment.

Il documento è stato in verità depositato nei registri della WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) già nel corso del 2019, ma solamente ora ha trovato diffusione tale da catturare l'attenzione della community videoludica. Il brevetto vede protagonista una peculiare soluzione volta a supportare i giocatori in difficoltà con l'avanzata all'interno di un determinato titolo disponibile su console PlayStation.

Anziché procedere a tentativi o cercare consigli all''interno di una guida dedicata, la tecnologia oggetto del documento consentirebbe invece all'utenza Sony di ricevere aiuto direttamente da un "esperto". Il servizio, dispensato in tempo reale, provvederebbe a mettere in comunicazione diretta giocatore e assistente, con quest'ultimo che potrebbe così offrire all'utente consigli utili per individuare un percorso corretto, superare un Boss, sbloccare un'abilità per il proprio personaggio o altro ancora.



Una soluzione sicuramente suggestiva, ma che per il momento non ha trovato concreta applicazione su PlayStation 5. Del resto, i brevetti non sempre trovano concreto utilizzo, ma non si può mai sapere: in caso di una eventuale futura implementazione, usereste questa tecnologia su PS5?