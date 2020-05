PS5: Bluepoint non vede l'ora di lasciarsi alle spalle le limitazioni di PS4

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Sony ha finalmente annunciato il primo di una serie di appuntamenti che ci porteranno alla scoperta della sua prossima generazione di console: si parte giovedì 4 giugno alle 22 con un evento di presentazione dei giochi PS5.

L'annuncio non ha solamente galvanizzato i giocatori, ma ha anche scatenato i commenti degli addetti ai lavori, molti dei quali stanno armeggiando con i Dev Kit di PlayStation 5 e solo adesso possono cominciare a venire allo scoperto. Puntuale è arrivata anche la dichiarazione di Peter Dalton, CTO e Technical Director di Bluepoint Games, studio di sviluppo indipendente che tuttavia negli ultimi anni ha legato il suo nome a Sony sviluppando tra le altre cose le riedizioni per PS4 della trilogia di Uncharted, Gravity Rush e soprattutto Shadow of the Colossus.

Gente che ha dimostrato di saperci davvero fare con l'hardware di PlayStation 4, ma che adesso non vede l'ora di andare avanti. Su Twitter, Dalton ha scritto: "Sono molto emozionato per il futuro. È giugno il momento di andare avanti e lasciarci alle spalle le vecchie limitazioni dei giochi". PS5 promette un grande passo in avanti non solo in termini di potenza bruta a disposizione, ma anche grazie ad un SSD proprietario ad altissime prestazioni lodato a più riprese negli ultimi mesi. I ragazzi di Bluepoint Games sono quindi in perfetta sintonia con Sony, che ha già messo in chiaro che in futuro arriveranno giochi esclusivi compatibili esclusivamente su PS5, e che quindi non gireranno su PlayStation 4.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Bluepoint è al lavoro su un gioco esclusivo per PS5, la cui identità non è ancora stata resa nota. Per molti mesi s'è vociferato di una remastered di Demon's Souls, ma da qualche giorno circolano delle voci sulle riedizioni di giochi come Legacy of Kain e Jak & Daxter. E se il loro prossimo progetto venisse annunciato durante l'evento di presentazione di giovedì 4 giugno? Staremo a vedere!