PS5: Bluepoint, Silent Hill e Metal Gear Solid Remake al centro di scottanti rumor

Sebbene i due progetti non siano mai stati svelati ad oggi in via ufficiale, tra le pagine del forum ResetEra non si fa altro che speculare riguardo al vociferato nuovo capitolo di Silent Hill e al tanto agognato remake di Metal Gear Solid.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse dall'insider KatharsisT, una fonte ritenuta credibile dai moderatori di ResetEra, sia Silent Hill che Metal Gear Solid Remake sarebbero entrambi in via di sviluppo e previsti all'uscita su PlayStation 5. A quanto pare, quindi, Sony starebbe soltanto attendendo il momento giusto per annunciare in pompa magna i due progetti.

La fonte si spinge oltre, affermando che Silent Hill è un titolo sviluppato interamente da Sony Japan Studio (nonostante i recenti abbandoni), mentre dei molteplici rifacimenti di Metal Gear (perché di più capitoli sembra parlare il leaker) si sta occupando Bluepoint Games, autori ormai di diversi titoli restaurati per console PlayStation, tra cui citiamo Shadow of the Colossus e Demon's Souls. Tanto è stretto ormai il rapporto tra Sony e lo studio di sviluppo, che pare che all'orizzonte ci sia un'acquisizione che porterà Bluepoint ad accasarsi definitivamente tra i PlayStation Studios.

I rumor su Silent Hill e Metal Geal Solid Remake si rincorrono ormai da mesi. Per quanto insistenti possano diventare le voci, vi invitiamo anche in questo caso a prendere con le pinze quanto riportato, nella speranzosa attesa che Sony possa finalmente togliere i veli ai suoi due progetti.