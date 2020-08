PS5: Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6 confermati da un report

Nelle scorse ore Anatel ha omologato i moduli Wireless e Bluetooth di PlayStation 5, svelando così il supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, un dettaglio già emerso in precedenza ma che sembra ora praticamente confermato.

Il modulo Wireless di PS5 (codice J20H100) è fabbricato da Foxconn e supporta Wi-Fi 6 con una velocità di trasmissione massima teorica pari a 9.6 GB/s (il Wi-Fi 5 non supera invece i 6.9 GB/s) inoltre è in grado di supportare tecnologie come Multi User MIMO (invio dati a più di un dispositivo in contemporanea) e OFDMA per suddividere i canali di trasmissione e ridurre la latenza.

Per quanto riguarda invece il Bluetooth 5.1, si tratta di una piccola evoluzione che presenta una maggior precisione in fase di ricerca e la possibilità di collegare un maggior numero di device in contemporanea rispetto alla precedente versione.

Nelle scorse ore Sony ha aperto le registrazioni per i preordini di PS5 negli USA confermando che al lancio saranno disponibili solamente un numero limitato di unità, per questo la pre-registrazione permetterà di ottenere una prelazione sui preorder non appena questi verranno ufficialmente aperti. PS5 è attesa per Natale 2020, al momento però la data di lancio (così come il prezzo) non è stata resa nota.