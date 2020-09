PS5: un bollino sulla copertina per i giochi PlayStation 4 con upgrade gratis

Esattamente come accadrà con i giochi Xbox One compatibili con Smart Delivery, anche i giochi PlayStation 4 con upgrade gratis alla versione PS5 godranno di uno speciale bollino sulla copertina, lo scopriamo guardando la cover europea di Immortals Fenyx Rising.

La copertina mostra chiaramente un piccolo logo in basso a sinistra con la didascalia "PS5 Upgrade Available" mentre su Xbox One come noto sarà presente il bollino Smart Delivery/Consegna Intelligente. In questo modo i publisher vogliono rendere chiaro quali saranno i giochi di attuale generazione che godranno di aggiornamenti next-gen gratis su PlayStation 5 e Xbox Series X.

I titoli eligibili per l'aggiornamento gratuito sono già molti, da Watch Dogs Legion allo stesso Immortals Fenyx Rising, passando per Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like A Dragon e DiRT 5, senza dimenticare The Witcher 3 Wild Hunt e Marvel's Avengers, solamente per citarne alcuni.

Al momento quella di Immortals è l'unica copertina resa pubblica a presentare il bollino dell'upgrade PS4/PS5 ma con ogni probabilità le altre cover art verranno aggiornate molto presto alla loro versione definitiva con tutti i dettagli sulla compatibilità e gli aggiornamenti next-gen.

Nel caso di Immortals Fenyx Rising, ricordiamo che il gioco uscirà il 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Xbox One X, PlayStation 5, Google Stadia e Nintendo Switch.