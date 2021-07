PS5: boom di account rubati in Giappone, Sony consiglia la 2FA

Come si può notare grazie alla pubblicazione di alcuni messaggi sull'account ufficiale giapponese di Sony PlayStation, di recente è stata registrata una vera e propria impennata del numero di account PSN rubati.

Una situazione del genere ha costretto la stessa azienda nipponica a prendere dei provvedimenti e ad invitare tutti gli utenti orientali a proteggere nel migliore dei modi il loro profilo. A tal proposito sono state pubblicate le istruzioni su come abilitare l'autenticazione a due fattori, un meccanismo di protezione aggiuntiva dell'account che nella quasi totalità dei casi impedisce ai malfattori di appropriarsi indebitamente di un profilo. Il sistema è davvero semplice e, una volta attivato, richiede al giocatore che prova ad effettuare l'accesso da un dispositivo non conosciuto non solo di immettere la password, ma anche un codice che viene inviato tramite SMS oppure tramite una delle app supportate come Google Authenticator. Sebbene in Europa non sia accaduto niente di simile, è bene prevenire eventuali problematiche di questo tipo attivando tutti i sistemi di protezione ed evitare che i propri dati sensibili finiscano nelle mani di uno sconosciuto.

A proposito del mercato orientale, sapevate che Sony vuole conquistare la Cina con PlayStation 5? Proprio oggi, inoltre, è stato pubblicato un trailer dedicato alle feature del DualSense in Spider-Man, Kena e Ratchet & Clank.