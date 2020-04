PS5: boom di like e condivisioni sui social per il controller DualSense

Il reveal del controller di PlayStation 5 è avvenuto in maniera decisamente particolare, a sorpresa poco dopo le 22:00 di un normale martedì sera, Sony ha pubblicato un post sul PlayStation Blog presentando il DualSense, senza alcun preavviso. Una mossa a sorpresa che sembra aver dato i suoi frutti in termini di visibilità social.

I post ufficiali su Twitter e Instagram mostrano numeri altissimi e in crescita, il Tweet di annuncio conta al momento in cui scriviamo 255.000 mi piace e oltre 76.000 condivisioni mentre su Instagram i cuori sono ben 3.612.983, numero che testimoniano l'hype attorno al progetto PlayStation 5.

Nonostante l'orario "scomodo" per alcuni paesi (pensiamo a parte dell'Europa ed al Giappone) il controller di PlayStation 5 ha tenuto banco sui social per molte ore, invadendo le bacheche di Facebook, Instagram e Twitter e monopolizzando le pagine dei forum e dei siti internazionali.

I commenti riguardano per la maggior parte il nuovo design e la colorazione presentata, una doppia tonalità bianco/nero che spezza con il passato, come dimostra anche il nome, non più DualShock ma DualSense. In poche ore la community ha creato anche altri colori del joypad PS5 in vari mockup che azzardano accostamenti come giallo/nero, arancione/nero, verde/nero e rosa/nero.