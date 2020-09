PS5: boom di preorder per la versione con lettore, meno richiesta la Digital Edition

A partire da ieri è possibile prenotare la propria PlayStation 5 presso uno dei tanti rivenditori fisici e online, sebbene le scorte a disposizione sembrano essere meno numerose del previsto. Stando alle ultime informazioni diffuse online da alcuni utenti ben informati, a trionfare è al momento l'edizione standard della console.

Secondo i tweet di David Abrams del celebre portale CheapAssGamer, nel corso del day one dei preorder meno dell'1% dei videogiocatori ha deciso di optare per la Digital Edition e il 99% dell'utenza ha preferito accaparrarsi un'unità della versione standard, ovvero quella dotata di lettore ottico in grado di leggere anche film e giochi su supporto fisico. Più incoraggianti sono le info pubblicate da un altro account Twitter che è solito occuparsi di offerte legate ai videogiochi, ovvero Lbabinz: secondo l'utente, le sedi canadesi di Best Buy avrebbero ricevuto 19.000 preorder per la standard e solo 3.000 per la digital edition. In questo secondo caso il rapporto non è di 9 a 1 ma di circa 6 console standard per ogni edizione digitale.

Queste informazioni vanno in ogni caso prese con molta attenzione visto che si tratta di fonti non affidabili al 100%, ma è comunque molto probabile che i giocatori in possesso di una vasta collezione di titoli su disco voglia acquistare un modello di console che possa permettere loro di giocare questi prodotti tramite la retrocompatibilità.

Sapevate che PS5 è il prodotto più venduto nella sezione videogiochi di Amazon Italia?