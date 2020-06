PS5: boom di visualizzazioni per il video di presentazione e i trailer dei giochi

Sappiamo che l'evento di reveal PS5 è il video PlayStation con più like di sempre ma come se la cava per quanto riguarda le visualizzazioni totali? Apparentemente molto bene, secondo le ultime analisi.

Ad oggi le visualizzazioni totali del video di reveal e dei singoli giochi mostrati hanno superato quota 80 milioni di views, raddoppiando quelle del primo E3 PS4 (40 milioni) e risultando sensibilmente più alte non solo dell'evento di presentazione di PlayStation 4 nel febbraio 2013 (53 milioni) ma anche dell'ultimo E3 di Sony nel 2018 che si ferma a quota 55 milioni di spettatori.

In quattro giorni il video ufficiale della presentazione ha totalizzato 17 milioni di spettatori mentre il PlayStation Meeting 2013 all'epoca è stato visto da tre milioni di persone, l'E3 2018 di Sony invece ha raggiunto 2.4 milioni di spettatori. Ad oggi il video reveal di PS5 è il secondo più visto di sempre sul canale PlayStation con 22 milioni di visualizzazioni dietro al reveal di PS4 a quota 37 milioni.

I like totali ammontano a ben 1.2 milioni mentre il video di PlayStation 4 si è fermato a 250.000 mi piace, il video con il quale Microsoft ha presentato Xbox Series X pubblicato lo scorso 13 dicembre fino ad oggi ha raggiunto 12,7 milioni di visualizzazioni e 335.000 mi piace.