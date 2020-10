PS5: niente Boost Mode o patch 60fps per TLOU 2, God of War e altri first party?

L'ultimo aggiornamento di Sony sulla retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS4 ha offerto tantissime informazioni su questa funzionalità, ma senza fornire indicazioni sulla presenza di patch 60fps o sul supporto al Boost Mode per diverse esclusive first party dell'attuale generazione di console PlayStation.

Dopo aver diramato su PS Blog e sulle pagine del Supporto Ufficiale PlayStation la lista dei giochi PS4 senza retrocompatibilità su PS5 e approfondito la non meno importante questione delle periferiche PS4 supportate su PS5, i dirigenti del colosso tecnologico giapponese hanno lasciato alle singole sussidiarie dei PlayStation Studios il compito di confermare l'arrivo dei propri giochi sulla prossima generazione di console Sony.

Tra le tante software house che hanno "risposto all'appello" è impossibile non citare Naughty Dog e gli studi SIE Santa Monica. Le due celebri fucine videoludiche californiane hanno annunciato l'arrivo su PS5 di The Last of Us Parte 2, God of War e dei precedenti progetti lanciati in esclusiva su PlayStation 4 nel corso di questi anni, come Uncharted 4 Fine di un Ladro o God of War 3 Remastered.

Diversamente da quanto fatto dal team di Sucker Punch con l'annuncio di Ghost of Tsushima a 60fps su PS5, però, nei tweet condivisi da Naughty Dog e SIE Santa Monica non vi è alcun riferimento a patch grafiche, aggiornamenti per aumentare il framerate o funzionalità evolute legate alla Boost Mode di PS5. Nella speranza di ricevere al più presto dei chiarimenti in tal senso da parte delle case di sviluppo interne a Sony, vi rimandiamo al nostro approfondimento su ventola e sistema di raffreddamento di PS5 con l'analisi del teardown della console nextgen in arrivo il 19 novembre.