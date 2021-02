PS5 e Boss Fight: Sony brevetta un'IA in grado di modificare la difficoltà

Ormai da tempo, la community videoludica ha preso ad analizzare con crescente attenzione i dettagli relativi ai nuovi brevetti depositati dai grandi attori del settore.

In cerca di indizi sulla futura evoluzione del gaming, non è raro che gli appassionati si imbattano in suggestioni alquanto interessanti, anche se non necessariamente destinate a prendere poi effettivamente forma sul mercato. Di recente, ha attirato l'attenzione l'avvistamento di un brevetto depositato da Sony Interactive Entertainment nel giugno del 2020, divenuto pubblico solamente il 28 gennaio 2021.

Quest'ultimo, disponibile tra gli archivi digitali della WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), si riferisce alla possibile implementazione di un'IA in grado di modificare il livello di difficoltà di un gioco in maniera dinamica. Quest'ultima, in particolare, sembra essere studiata per generare i propri effetti durante le boss fight, con l'avversario in grado di incrementare e ridurre la propria furia o modificare i pattern di attacco e difesa in reazione alle azioni compiute dal giocatore. Il sistema studiato viene descritto come alternativo a quello dei più tradizionali livelli di difficoltà, con la possibilità per l'utenza di scegliere liberamente se usufruirne o meno. Sareste curiosi di provarlo?



Di recente, Sony ha registrato ulteriori brevetti, tra messaggi in-game stile Dark Souls e un possibile multiplayer su PlayStation VR.