PS5, il boss di PlayStation assicura: altri giochi giapponesi in arrivo

Sono molti gli spunti interessanti emersi durante l'intervista che Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment, ha concesso ai microfoni del portale giapponese AV Watch.

Oltre ad aver svelato i motivi che hanno convinto la divisione gaming a scartare l'idea di una console come Xbox Series S, il boss di PlayStation ha pure avuto modo di parlare del rapporto con gli sviluppatori giapponesi, che negli ultimi anni si è ulteriormente rinsaldato. Ryan ha fatto notare che durante i PS5 Showcase di giugno e settembre sono stati mostrati molti giochi provenienti dal Sol Levante, come Pragmata, Final Fantasy 16, Resident Evil Village e Devil May Cry Special Edition... e non è ancora finita: altri giochi non ancora annunciati arriveranno in futuro!

Ha poi aggiunto che circa cinque/sei anni fa gli sviluppatori giapponesi stavano supportando attivamente il mobile, e solo negli ultimi due anni sono ritornati in massa su console, in particolare su PlayStation, anche se ha ammesso che il trend sta interessando l'intera industria. Ryan ha assicurato che Sony continuerà a negoziare con le realtà nipponiche, e che attualmente si trova in ottimi rapporti con Capcom, Square Enix e Koei Tecmo. Insomma, il futuro appare roseo per tutti gli appassionati delle opere giapponesi.