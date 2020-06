PS5: BossLogic immagina la console a tema Spider-Man Miles Morales

Arrivato come un fulmine a ciel sereno durante l'evento dei giochi PlayStation 5, l'annuncio di Spider-Man Miles Morales ha fatto gioire i moltissimi fan dell'arrampicamuri di tutto il mondo. Tra questi è probabile che ci sia anche il noto artista BossLogic, che ha provato ad immaginare PS5 e DualSense ispirati al nuovo titolo Insomniac.

La splendida creazione dell'artista, autore dell'artwork mostrato in occasione del reveal di Assassin's Creed Valhalla, mostra una versione nera della console Sony. A rendere particolare il controller, total black ad eccezione del touchpad di colore rosso con su l'iconico ragno e circondato da un led anch'esso rosso. La console a tema Miles Morales ripropone gli stessi colori, con un'armatura nera che lascia intravedere lo stesso ragno visto sul controller e dei led che ripercorrono i bordi della parte interna della console di colore rosso. Come potete vedere nelle immagini allegate al tweet qui sotto, si tratta di un'idea davvero azzeccata per una console in edizione limitata e che richiama in maniera perfetta i colori del costume del supereroe.

Prima di lasciarvi agli screen, vi ricordiamo che il gioco arriverà entro la fine dell'anno in esclusiva su PlayStation 5 e, con tutta probabilità, farà parte della line-up di lancio. Sapevate che Spider-Man Miles Morales migliorerà numerosi aspetti del suo predecessore?