PS5: il brevetto del controller svela il microfono e le funzionalità del feedback aptico

In rete è emerso un nuovo brevetto su PlayStation 5 registrato in questi mesi dai progettisti di Sony. Il documento in questione ci offre una descrizione accurata delle funzionalità dei trigger adattivi e del feedback aptico del controller di PS5, svelandone inoltre la presenza di un microfono integrato.

La scheda informativa e i diagrammi che accompagnano il nuovo brevetto registrato dal colosso tecnologico giapponese si riferisce appunto al DualShock 5 di PS5 e alle sue funzioni. La prima novità emersa dai documenti riguarda appunto la presenza di un microfono integrato nella scocca del controller, con una descrizione che, seppur generica, ne suggerisce i possibili contesti di impiego sia in ambito ludico che prettamente multimediale.

La seconda e, forse, la più importante novità proveniente dagli ultimi brevetti di Sony consiste invece nelle meccaniche dei grilletti del controller di PlayStation 5, con un feedback aptico che interviene e modifica la resistenza restituita dai trigger adattivi di PS5 in base alla situazione di gioco affrontata dagli utenti.

Il documento cita ad esempio dei contesti di gameplay che prevedono delle animazioni di arrampicata o l'impiego di una sega circolare ingame, il tutto attraverso un impatto diretto nell'esperienza di gioco che si traduce nella resistenza dinamica esercitata dai grilletti, nella vibrazione offerta dal controller e nell'impiego dei giroscopi, degli accelerometri e persino del microfono per impartire ordini al proprio alter-ego.

In base a quanto descritto dal brevetto, il DualShock 5 saprà sfruttare i trigger aptici cambiando la resistenza esercitata nella pressione dei grilletti in base al tipo di materiale o alle dimensioni dell'oggetto ingame mosso dall'utente di un gioco PS5. Stando poi a un leak emerso in rete in queste ore, il DualShock 5 di PS5 sarà compatibile anche con PS4.