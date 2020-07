PS5: da un brevetto emerge una funzionalità simile al DLSS di Nvidia

Nel corso degli ultimi giorni sono spuntati in rete i dettagli di un vecchio brevetto, risalente al 2019, in cui si parla della possibile presenza in PlayStation 5 di un sistema che ricorda molto da vicino il DLSS, una tecnologia che su PC sta diventando sempre più popolare grazie alle schede video della serie RTX di Nvidia.

Il brevetto è purtroppo in lingua giapponese, ma è in ogni caso possibile intuire come si tratti di una sorta di "potenziamento" di quanto già visto su PlayStation 4 Pro con il Checkerboard Rendering.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il DLSS è una tecnologia che consente di migliorare la qualità dell'immagine in maniera sensibile, così da giocare a risoluzioni più basse e avere prestazioni migliori. Proprio di recente il DLSS 2.0 è stato utilizzato in Death Stranding e chiunque abbia avuto l'opportunità di provarlo ne è rimasto più che soddisfatto. L'idea che qualcosa di simile possa essere presente anche nella console di prossima generazione Sony lascia quindi ben sperare, poiché potremmo ritrovarci di fronte a titolo con una fluidità maggiore grazie all'abbassamento della risoluzione, il quale però non sarebbe percepibile da parte del giocatore.

A questo punto bisogna solo aspettare un'eventuale conferma da parte di Sony, la quale però potrebbe aver solo registrato il brevetto senza aver mai implementato una simile tecnologia in PS5.