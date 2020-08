PS5: un brevetto mostra le differenze tra i grilletti del DualSense e quelli del pad Xbox

Sebbene Sony non abbia ancora pubblicato informazioni specifiche sul funzionamento dei grilletti del DualSense, una serie di immagini legate ad un brevetto potrebbe aver svelato alcuni segreti del controller di PlayStation 5, consentendo ai fan di confrontarlo con il pad di Xbox Series X.

Se il controller Xbox presenta un motore ERM (lo stesso presente nelle due impugnature) all'interno di ciascun grilletto per consentire ai due tasti di vibrare in specifici momenti di gioco come il momento dello sparo in alcuni sparatutto, il discorso cambia sensibilmente quando si parla del DualSense. Il controller di prossima generazione Sony è molto più complesso e sotto la scocca nasconde una sorta di ingranaggio che serve a regolare la resistenza del tasto oltre ad un sistema che permetterà anche a R2 e L2 di dare feedback aptico. In questo caso il sistema di vibrazione prende il nome di LRA ed utilizza un meccanismo più complesso che restituisce un feedback migliore sfruttando le onde sonore e allo stesso tempo richiede un dispendio minore in termini di energia. Non è quindi da escludere che con la nuova batteria del pad PS5 si possa giocare per molte più ore prima di dover collegare la periferica alla console per la ricarica.

L'utente ResetEra che ha pubblicato l'analisi, che almeno sulla carta vede vincitore il DualSense a livello tecnologico, lascia però qualche dubbio sulla rumorosità. Un simile meccanismo all'interno dei grilletti potrebbe infatti produrre dei suoni al momento dell'attivazione e non è da escludere che il controller next-gen Sony possa farsi sentire in specifici momenti di gioco.

In attesa che Sony sveli ulteriori caratteristiche di questa periferica, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor PlayStation 5 avrà solo 650/700 GB di spazio libero su SSD.