PS5: Sony registra un nuovo brevetto per consentire di giocare durante il download

Nel mentre sembra che non tutti siano soddisfatti delle vendite di PS5, gli utenti NeoGaf hanno avvistato un nuovo interessante brevetto registrato da Sony, con cui la compagnia vuole consentire di giocare ai titoli durante il loro download.

Sebbene già oggi sia in diversi casi possibile accedere ad una piccola porzione di gioco durante le fasi di download, sembra che l'intenzione di Sony sia quella di ampliare questa possibilità per gli utenti PlayStation 5. Il progetto prevede innanzitutto di "accelerare i tempi di avvio di un'applicazione" e di suddivedere in vari blocchi il download di un determinato titolo, così da consentire agli utenti di avanzare progressivamente nell'esperienza, anche se l'installazione non è stata ultimata.

Al momento, che questo si possa già fare è solo parzialmente vero: molto spesso è consentito accedere al prologo, al primo capitolo, o a una porzione molto limitata dei contenuti di gioco nel mentre in background si procede con il download. Una funzionalità di questo tipo consentirebbe di lanciarsi nell'esperienza ludica senza doversi preoccupare di scaricare immediatamente tutti i dati di gioco, e per questo farebbe certamente la goia di molti utenti. Naturalmente si sta parlando di un semplice brevetto, e non è detto che una feature di questo tipo venga effettivamente integrata nei sistemi PlayStation.

Sony ha confermato Silent Hill 2 Remake e Metal Gear Solid Delta tra i giochi in uscita su PS5 nel 2024.