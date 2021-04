PS5: un brevetto svela una IA che gioca da sola replicando il comportamento dei giocatori

Un nuovo brevetto depositato da Sony si riferisce ad una intelligenza artificiale che può imparare a giocare ai videogiochi osservando il comportamento degli utenti. Una rivoluzione che cambierà il modo di giocare, oppure no?

Il brevetto viene descritto come "Automated artificial intelligence (AI) control mode for playing specific tasks during gaming applications" e nella documentazione si parla di un sistema in grado di creare un profilo univoco per ogni giocatore, l'IA assimila lo stile dei singoli profili per riproporlo poi in totale autonomia. In questo modo è possibile far giocare l'intelligenza artificiale la quale replicherà il nostro comportamento, utile per chi non ha molto tempo ma vuole comunque proseguire in-game o per chi non riesce a superare determinati passaggi.

E per quanto riguarda i Trofei? Sony ha pensato anche a questo coniando la dicitura "Trofeo ottenuto con l'aiuto di una intelligenza artificiale". Per quanto interessante dobbiamo ricordare come al momento si tratti solamente di un brevetto (depositato nella primavera del 2020 ma emerso solo di recente) e non è detto che un simile strumento possa poi trovare una applicazione pratica nella realtà.

Certamente non è la prima volta che abbiamo notizia di un brevetto sull'IA registrato da Sony Interactive Entertainment, segno evidente di come la compagnia voglia proteggere le proprie idee a riguardo, indipendente o meno dal loro reale utilizzo.