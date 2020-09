PS5: un brevetto svela il possibile aspetto dei controller di PSVR 2

Mancano ormai meno di due mesi all'arrivo sul mercato di PS5 ed è solo questione di tempo prima che Sony decida di svelare al pubblico anche l'arrivo del tanto chiacchierato PlayStation VR 2, ovvero il visore per la realtà virtuale di prossima generazione. A svelare il possibile aspetto del suo motion controller è un brevetto spuntato online.

Il brevetto in questione risale allo scorso marzo 2020 ed è stato ritrovato dal portale LetsGoDigital. Come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia, l'aspetto della coppia di controller ricorda per certi versi quella di Oculus Quest 2, con un'impugnatura curva sulla quale però sono posizionate delle fonti di luce che, con tutta probabilità, serviranno alla nuova telecamera di PlayStation 5 ad individuare con precisione la posizione dei controller e rilevarne i movimenti. Purtroppo non sappiamo informazioni più specifiche su queste periferiche e non è possibile conoscere dettagli sui tasti o sull'eventuale presenza di un sensore per le dita, simile a quanto visto su controller della concorrenza.

In ogni caso c'è ancora un po' da aspettare, dal momento che è difficile che Sony decida di svelare al pubblico il nuovo hardware dedicato alla realtà virtuale prima del lancio di PlayStation 5.