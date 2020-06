PS5: un brevetto svela il possibile design del menu principale

Il 9 giugno Sony Corporation ha depositato alcuni documenti presso l'ufficio brevetti americano, la documentazione in questione è apparentemente legata all'interfaccia di PlayStation 5 e mostra il possibile funzionamento dell'UI.

C'è da dire come dai brevetti in questione l'interfaccia del sistema operativo appaia decisamente simile a quella che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, con una serie di grandi icone in orizzontale pronte a espandersi in verticale nella parte inferiore dello schermo. Interessante la presenza di funzionalità basate sul machine learning, le quali dovrebbero aiutare i giocatori a superare determinati punti di un gioco o suggerire (tramite testo o video) consigli utili per sbloccare un trofei, come mostrato nel documento originale depositato da Sony.

Difficile dire invece se lo schema dei colori ricalcherà quello visto nell'OS di PlayStation 4, per PS5 Sony sembra aver scelto una comunicazione basata fondamentalmente su due "non colori" come nero e bianco, saranno queste le tonalità del sistema operativo di PlayStation 5 o l'interfaccia manterrà la classica colorazione blu accesa?

Giovedì 11 giugno Sony terrà l'evento di presentazione dei giochi PS5 ma in questa occasione non avremo dettagli sulla console, sulla data di uscita o sul prezzo, lo show sarà incentrato esclusivamente sui giochi, con probabile focus sulla lineup di lancio. A partire dalle 14:00 saremo in diretta con una lunga maratona su Twitch, non mancate!