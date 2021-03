PS5 ha il browser per navigare su Internet oppure no?

La nuova PS5, che ha appena cominciato la sua carriera segnando già diversi record, dispone di una serie di tecnologie all'avanguardia come Ray-racing e audio 3D, per non parlare dell'acclamato controller DualSense.

Ma per quanto riguarda la navigazione su Internet? Esiste un browser integrato che consenta di effettuare ricerche e sfogliare le pagine del web? Nonostante la possibilità di installare diverse app utili, come Netflix, Disney+ e Spotify (ecco come installare Spotify su PS5), PlayStation 5 non ha un browser integrato per andare su Internet. L'assenza di questa applicazione era stata già anticipata prima del lancio della console, poco dopo il debutto è stato scoperto un trucco per attivare il browser nascosto di PS5, tuttavia si tratta di un software piuttosto rudimentale e non supportato in alcun modo, presente solamente per poter utilizzare Twitter dalla console.



Non è detta l'ultima parola in quanto il software della console è in continua evoluzione e i rappresentanti della casa nipponica non hanno escluso la possibilità di aggiornarlo con altre funzionalità (come il supporto al 1440p su PlayStation 4), in base alle richieste degli utenti.



Le scelte di progettazione hardware/software sono tutte legate a criteri di praticità secondo il Vice Presidente Senior di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino, che in un'intervista ha affermato di avere "dubbi sul fatto che un browser web sia veramente necessario come app in una console da gioco."