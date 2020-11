PS5 e il bug della coda dei download: Sony offre una soluzione

Il lancio di PlayStation 5, purtroppo, non è andato liscio come l'olio. Alcuni dei giocatori che sono riusciti ad accaparrarsi una console hanno riscontrato una serie di problemi durante l'utilizzo quotidiano: il bug della modalità di riposo di PS5 è stato risolto con il primo aggiornamento del firmware, mentre quello legato alla coda dei download persiste...

A causa di questo problema, il download di alcuni giochi acquistati viene interrotto senza alcun apparente motivo. Questi titoli rimangono bloccati nella coda, e nulla sembra essere in grado di smuoverli da questo stato. Sony non è rimasta indifferente all'elevato numero di segnalazioni da parte dei giocatori e della stampa specializzata e, in attesa di correggere definitivamente il bug con un nuovo update del sistema, ha utilizzato i canali social del proprio supporto per suggerire ai giocatori una soluzione: coloro che stanno riscontrando il bug della coda dei download sono invitati ad assicurarsi che sia installato l'ultima versione del firmware per poi ravviare PS5 in Safe Mode ed effettuare la ricostruzione del database.

Come avviare PS5 in Modalità Provvisoria

Spegni la console premendo il tasto di accensione. L'indicatore di accensione lampeggia per pochi istanti prima di spegnersi del tutto.

Una volta spento il sistema, tieni nuovamente premuto il tasto di accensione. Rilascia il tasto dopo aver sentito due "bip": uno la prima volta che premi il tasto e uno a distanza di sette secondi.

Connetti il controller con il cavo USB e premi il tasto PS sul controller.

Una volta avviata PS5 in Modalità Provvisoria, non dovete far altro che selezionare la voce 5. Ricostruisci Database, una procedura che scansiona l'unità e crea un nuovo database con tutti i contenuti sul sistema. Stando alle prime testimonianze, questa procedura si sta rivelando risolutiva nei confronti del fastidioso bug della coda dei download. Sono molti i giocatori che hanno potuto finalmente riavviare lo scaricamento dei propri giochi. Provateci e fateci sapere se ci siete riusciti. Maggiori informazioni sulla procedura possono essere reperiti sul sito del supporto di PlayStation.