PS5: bundle DualSense e FIFA 22 ad un ottimo prezzo su Unieuro per il Black Friday

Il Black Friday è sempre più vicino e sono sempre più numerose le catene che decidono di anticipare l'ondata di sconti con poche ma mirate promozioni dedicate a prodotti specifici. È questo il caso del bundle proposto da Unieuro, il quale potrebbe fare gola a molti giocatori PlayStation 5.

Il pacchetto in questione include una copia su disco dell'ultima iterazione del calcistico Electronic Arts in versione PlayStation 5 in abbinamento alla versione standard, ovvero quella bianca, del controller della console di ultima generazione targata Sony. Come potete vedere nella pagina relativa alla promozione, il bundle formato da una copia fisica di FIFA 22 e un DualSense bianco costa solo 99,99 euro e non 149,98 euro. Si tratta di una promozione molto interessante, poiché il prezzo dei due prodotti, se acquistati singolarmente, è molto più elevato ed è difficile trovare di meglio in giro.

Va precisato che chiunque voglia approfittare dell'iniziativa può farlo sia acquistando il bundle online che prenotando i due oggetti con ritiro in negozio, così da prelevarli comodamente presso la sede della catena che preferisce. Non vi sono invece informazioni relative alla durata della promo e alla quantità di scorte disponibili.

