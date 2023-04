PS5: bundle con Final Fantasy 16, DualSense e cover in edizione limitata

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un bundle PlayStation 5 x Final Fantasy XVI disponibile dal 22 giugno in Giappone (al prezzo di 67,980 yen) e Nord America, con preordini aperti dal 4 maggio su PlayStation Direct.

Solo per il mercato giapponese sono stati poi annunciati altri bundle e accessori, tra cui il pacchetto PlayStation 5 Digital Edition Final Fantasy XVI Bundle al prezzo di 56,980 yen. Questo bundle include una PS5 Digital Edition e una copia digitale del gioco, da segnalare che anche il bundle PS5 Standard (con lettore ottico) + Final Fantasy 16 contiene un codice download e non una copia fisica.

Arriverà anche il DualSense personalizzato per Final Fantasy XVI in edizione limitata al prezzo di 8,980 yen, inoltre Sony Interactive Entertainment Japan Asia metterà in vendita anche le cover per PS5 personalizzate, disponibile sia per PS5 Standard che per PS5 Digital al prezzo di 7,980 yen. Al momento nessuno di questi prodotti è stato annunciato e/o confermato per il mercato europeo, mentre il DualSense e le cover sono stati annunciati solamente per Asia e Giappone, dunque non è chiaro se questi prodotti arriveranno in Occidente.

Il bundle PS5 Standard Edition con Final Fantasy 16 invece verrà distribuito anche negli Stati Uniti ad un prezzo ancora da confermare.