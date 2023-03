PS5 in bundle con God of War: incredibile ma vero, acquistabile con 40 euro di sconto

Offerta a dir poco incredibile su eBay, per la prima volta in assoluto la console PlayStation 5 con lettore di dischi in bundle con God of War Ragnarok è in offerta ad un prezzo super scontato con spedizione gratuita.

Direttamente dalla pagina "gli imperdibili di eBay" dove sono in vendita solamente articoli da venditori selezionati e certificati da eBay stessa, possiamo trovare il bundle della PlayStation 5 acquistabile a soli 579 euro, con ben 40 euro di sconto dal prezzo di listino di 619,99 euro.

Da qualche mese il prezzo della console con lettore di dischi è aumentato a 549,99 euro, a cui vanno sommati i 70 euro del gioco, per un totale di 619,99 euro, oggi la console è acquistabile a soli 579 euro, non sappiamo quanti pezzi sono disponibili a questo importo, se volete farla vostra acquistatela subito.

Vi consigliamo di concludere gli acquisti su eBay sempre pagando con PayPal. Dai feedback del venditore possiamo notare che chi ha acquistato questo bundle PlayStation 5 con God of War è molto soddisfatto dell'acquisto e ha ricevuto il prodotto in tempi molto veloci.