PS5 in bundle con God of War Ragnarok: oggi disponibile da GameStop Italia

Nonostante il recente aumento di prezzo di PlayStation 5, la domanda del pubblico per la console Sony resta elevata, con i problemi di scorte fronteggiati da Sony che ancora sembrano lontani dal concludersi.

Per i videogiocatori interessati all'acquisto dell'hardware, segnaliamo che nel corso della giornata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition saranno disponibili presso GameStop Italia. La console potrà essere acquistata esclusivamente tramite il sito ufficiale del rivenditore e sarà proposta all'interno di un bundle comprensivo del nuovo God of War: Ragnarok, in versione digitale. Non sarà invece possibile acquistare una PlayStation 5 stand-alone.

L'appuntamento con la distribuzione delle nuove scorte di PlayStation 5 è fissato per il pomeriggio di oggi. Tutte le istruzioni per procedere con l'acquisto saranno offerte durante il nuovo episodio di GameStop TV. Quest'ultimo, lo ricordiamo, sarà trasmesso a partire dalle ore 15:00, sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia. Per tutti i dettagli su prezzo ed eventuali ulteriori contenuti del bundle, vi suggeriamo dunque di sintonizzarvi sulla diretta prevista per oggi.

Nel corso dell'appuntamento comunicativo di GameStop Italia, lo ricordiamo, dovrebbero arrivare novità anche sulla nuove scorte di God of War: Ragnarok - Collector's Edition e God of War: Ragnarok - Jotnar Edition.