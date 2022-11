PS5 in bundle con God of War Ragnarok: il prezzo sale a quasi 1.000€ su Amazon

Il debutto di God of War Ragnarok è stato accompagnato dal lancio di un nuovo bundle di PlayStation 5 affiancata dall'ultima fatica di Sony Santa Monica. Come facilmente prevedibile, la maggior parte delle scorte è andata rapidamente esaurita, e sembra che ci sia già chi sta approfittando della situazione.

Il bagarinaggio è stato uno dei principali problemi di questo inizio di nuova generazione videoludica, e sono sempre più i casi in cui gli acquirenti sono costretti a sborsare molto più del normale per portarsi a casa i più recenti prodotti videoludici, che si tratti di console, bundle o accessori in edizione limitata.

È anche questo il caso del bundle di PlayStation 5 + God of War Ragnarok, il cui prezzo è schizzato alle stelle sulle pagine di Amazon Italia. Come potete osservare seguendo questo indirizzo, il prodotto costa ben 970 euro al momento, ovvero circa 360 euro in più di quanto previsto da Sony per i bundle della console con un'esclusiva PlayStation (ad esempio, il bundle di PS5 + Horizon Forbidden West costa attualmente 609,99 euro). Non si tratta però del caso peggiore, dal momento che sulle pagine di Amazon Italia è possibile incappare in bundle di PS5 che costano anche più di 1.000 euro.

Secondo quanto riferito da un'insider, God of War Ragnarok avrebbe venduto 3.5 milioni di copie ad oggi.