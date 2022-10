PS5 Bundle God of War Ragnarok: quando esce, quanto costa e quando aprono i preordini?

Sony ha annunciato il bundle PS5 con God of War Ragnarok, la conferma dell'esistenza di questa confezione speciale è arrivata con il nuovo trailer di God of War Ragnarok dedicato alle caratteristiche della versione next-gen. Ma quanto costa e quando esce il bundle PS5 con God of War?

PlayStation 5 God of War Bundle esce il 9 novembre 2022, come da tradizione il bundle sarà disponibile dal giorno di lancio del gioco (9 novembre appunto), al momento il prezzo non è stato rivelato ma probabilmente in Europa il prezzo sarà fissato a 599.99 euro o 609.99 euro, presumibilmente il prezzo sarà allineato con quello dei bundle PS5 con FIFA 23 e Horizon Forbidden West.

La confezione comprende una console PlayStation 5 bianca, un controller DualSense dello stesso colore e una copia di God of War Ragnarok, non si tratta dunque di una console personalizzata e anche il joypad è quello standard nella colorazione presente nella confezione base di PS5.

Quando aprono i preordini del bundle PS5 God of War Ragnarok Limited Edition? Al momento non è stata comunicata nessuna apertura dei preorder ed è probabile che non verranno aperti preordini per questo pacchetto, che potrà quindi essere acquistato solamente nei negozi fisici e online dal day one. Non è chiaro se il bundle sarà disponibile presso tutti i principali rivenditori come Amazon, Euronics, Unieuro, Mediaworld e GameStop o se sarà un'esclusiva di un particolare retailer.

E ricordiamo che il 9 novembre uscirà anche il DualSense di PS5 God of War Ragnarok Limited Edition, quest'ultimo già disponibile per il preordine anche in Italia.