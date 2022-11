PS5 in bundle con God of War Ragnarok in vendita da GameStop il 9 novembre

La puntata di questa settimana di GameStop TV si prospetta molto interessante perché vedrà il drop di PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok e dell'esclusiva Jotnar Edition del gioco PlayStation, edizione a tiratura limitata disponibile in quantità ridotte.

Ogni grande avventura ha bisogno del giusto equipaggiamento. Non perderti PS5 + God of War Ragnarok, questo mercoledì, durante la GameStop TV! Kratos e Atreus stanno per tornare! Sintonizzati in live su GS TV mercoledì 9 novembre dalle ore 15, durante la puntata vi mostreremo come acquistare la spettacolare Jotnar Edition e la Collector's Edition di God of War Ragnarok!

Appuntamento dunque per il 9 novembre alle 15:00, durante la nuova puntata di GameStop TV i conduttori riveleranno i dettagli sul drop del bundle PS5 + God of War Ragnarok e su God of War Ragnarok Jotnar Edition.

La nuova avventura di Kratos e Atreus esce il 9 novembre su PS5 e PS4, il nuovo bundle è sicuramente molto ricercato e oltretutto probabilmente distribuito in quantità limitata in alcuni paesi, dunque se siete interessati, l'appuntamento con GameStop TV è sicuramente da tenere in considerazione per provare ad acquistare la PlayStation 5 insieme ad uno dei videogiochi più attesi dell'anno, e non solo.