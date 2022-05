PS5 in bundle con Horizon Forbidden West disponibile ora da Mediaworld

A sorpresa, Mediaworld ha messo in vendita nuove scorte del bundle PlayStation 5 + Horizon Forbidden West, disponibile ora per l'acquisto solo ed esclusivamente sul sito del rivenditore, fino ad esaurimento scorte.

Mediaworld annuncia di avere a disposizione 475 pezzi, al momento ci sono però oltre 25.000 persone in coda. L'azienda sottolinea che "un tempo di attesa superiore ai 30 minuti indica un alto quantitativo di persone in attesa di entrare, oltre a quelle già presenti sul sito che stanno concludendo l'ordine. Sei libero di restare in coda, ma dato il numero limitato di unità disponibili, ti informiamo che la probabilità di aggiudicarti il prodotto sono molto basse."

Potete provare a mettervi in coda sul sito games.mediaworld.it anche se ovviamente non sarà semplice riuscire ad acquistare la console, a fronte di poche centinaia di bundle disponibili, le persone in coda sono decine di migliaia, con tempi di attesa oltretutto piuttosto lunghi e che possono superare anche la mezz'ora. Chi scrive è in coda da oltre 15 minuti senza però alcun avanzamento nella propria posizione. Nel momento in cui scriviamo in ogni caso le console sembrano essere ancora disponibili e il sold-out non è stato registrato, potrebbe essere però solamente questione di pochissimo tempo.