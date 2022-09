PS5 in bundle con Horizon Forbidden West è in offerta su Amazon: accorrete!

Se siete alla disperata ricerca di una PlayStation 5, allora dovete assolutamente cogliere quest'opportunità appena messa a disposizione da Amazon.it, che da qualche tempo concede l'opportunità agli interessati di richiedere un invito per l'acquisto.

Nel momento in cui vi scriviamo, Amazon.it offre un bundle contenete una PlayStation 5 standard e una copia di Horizon Forbidden West al prezzo scontato di 531,81 euro, con un cospicuo taglio rispetto al prezzo di partenza che la stessa Amazon indica come 559,99 euro. Dirigendovi a questo indirizzo, potete richiedere l'invito, cosi da mettervi in coda. In un secondo momento verrete ricontattati per terminare l'acquisto del bundle.

Si tratta senza dubbio di un'opportunità da non perdere, specialmente alla luce dei recenti aumenti di prezzo di PlayStation 5 decisi da Sony. Vi consigliamo di essere veloci, poiché le scorte a disposizione sono sicuramente limitate.