PS5: il bundle con Ratchet & Clank Rift Apart a 569 euro spunta in rete

PlayStation 5 sta per ricevere una nuova grande esclusiva, una di quelle che potrebbe aiutare a vendere nuove console con un bel bundle. Sony non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, ma dalla rete sono arrivati segnali incoraggianti.

Il sito francese StationOfPlay avrebbe scoperto l'esistenza di un bundle contenente una PlayStation 5 e una copia fisica di Ratchet & Clank: Rift Apart, esclusiva in arrivo sul mercato tra pochissimi giorni. Come potete vedere in calce a questa notizia, il prezzo di vendita ammonterebbe a 569,99 euro, per un risparmio di circa 10 euro sul costo dei due prodotti acquistati singolarmente - ci basiamo sui prezzi di listino, 499,99 euro per PS5 e 79,99 euro per il gioco. Sony, ribadiamo, non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale, ma se l'informazione dovesse rivelarsi veritiera, allora ci troveremmo dinanzi al primo bundle in assoluto per PlayStation 5, che da quando è stata lanciata sul mercato è stata venduta solamente in edizione liscia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Ratchet & Clank: Rift Apart verrà lanciato in esclusiva PS5 venerdì 11 giugno. In attesa della recensione che verrà pubblicata su Everyeye.it l'8 giugno, potete leggere la nostra intervista ad Insomniac Games e ripassare la storia della saga di Ratchet & Clank.