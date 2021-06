PS5, bundle con Ratchet & Clank Rift Apart in vendita: i primi avvistamenti

Dopo i primi avvistamenti in rete di un bundle PS5 e Ratchet & Clank: Rift Apart, i primi acquirenti sono riusciti ad aggiudicarsi il prodotto di casa Sony.

Sui social network si stanno infatti accumulando in queste ore le segnalazioni degli appassionati che sono riusciti a mettere le mani sull'hardware next gen accompagnato dall'esclusiva di Insomniac Games. I primi avvistamenti, in particolare, arrivano dalla Francia, con il Paese d'Oltralpe che vede il bundle in vendita presso le catene di Carrefour e LeClerc.



Mentre nessun annuncio ufficiale in merito pare essere stato diffuso da Sony, sembra che il bundle PlayStation 5 sia pronto a trovare diffusione anche nel Regno Unito, con il catalogo online del distributore Smyths Toys che dedica ora una scheda apposita al prodotto. In questo caso, la commercializzazione dovrebbe prendere il via tra la giornata odierna - venerdì 11 giugno - e il 18 giugno. Nessuna notizia ancora per quanto riguarda una eventuale commercializzazione del bundle sul mercato italiano.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che è in pieno svolgimento l'E3 2021, con moltissime conferenze e appuntamenti in programma per i prossimi giorni. Per l'occasione, trovate la Redazione di Everyeye live su Twitch tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 a oltranza.