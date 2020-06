PS5 e i 'cambi di paradigma': la rivoluzione next gen secondo Jim Ryan

In seguito al reveal del design ufficiale e degli accessori per PlayStation 5, Jim Ryan, Presidente di Sony Interactive Entertainment, discute degli elementi più rivoluzionari della nuova console.

Nel corso di un'interessante intervista concessa alla BBC, il dirigente ha in particolare avuto modo di evidenziare come il colosso nipponico non si sia concentrato esclusivamente sul miglioramento della resa grafica offerta dai titoli, ma anche su altri aspetti dell'esperienza videoludica. "Pensiamo che l'audio 3D sia un cambio di paradigma. - ha esordito Jim Ryan - Pensiamo che le funzionalità del nuovo controller, che, lo ribadisco, devono essere tesate in prima persona per essere comprese a pieno, siano un cambio di paradigma. Pensiamo che il meccanismo di archiviazione dell'SSD ed il modo in cui può veramente aiutare nello spostarsi tra i mondi nei giochi e nell'eliminare i tempi di caricamento siano un cambio di paradigma".



In merito a quest'ultimo aspetto, Jim Ryan ha voluto citare apertamente il nuovo Ratchet & Clank Rift Apart per PS5. Il gameplay mostrato durante l'appuntamento streaming è infatti stato appositamente selezionato per mostrare il modo in cui Ratchet è in grado di spostarsi rapidamente da un mondo all'altro: "Nelle generazioni precedenti, - ha ribadito - il personaggio avrebbe avuto bisogno di camminare lungo un corridoio mentre il caricamento avanzava in background. Ora semplicemente avviene in maniera istantanea".