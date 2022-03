PS5, cambiano i DualSense: i modelli colorati risolvono il problema del drifting?

L'avvio della commercializzazione da parte di Sony dei nuovi DualSense colorati per PlayStation 5 ha portato con sé una interessante novità legata alla struttura dei controller.

A rivelarlo, è in particolare il content creator attivo in rete come "TronicsFix". Con il video che trovate in apertura di news, quest'ultimo ha infatti provveduto ad effettuare un completo teardown dei modelli di DualSense nelle tonalità viola, rosa e azzurro. Il risultato del processo ha rivelato un intrigante dettaglio, relativo alla modifica di alcune componenti dell'hardware.

Rispetto ai precedenti modelli, infatti, i nuovi e variopinti DualSense propongono alcune variazioni strutturali. Tra queste, figura l'utilizzo di nuove tipologie di molle, che vedono aumentare il proprio spessore, dagli originali 0,25 mm agli attuali 0,3 mm. Una ulteriore variazione ha inoltre coinvolto la base degli stick analogici, ora di colore verde. L'ipotesi emersa da tali osservazioni è che i nuovi pad abbiamo adottato alcune accortezze per arginare il fenomeno del drifting: in assenza di dichiarazioni in tal senso da parte di Sony, è però per il momento impossibile averne la certezza.



Nel frattempo, tornano alla carica le indiscrezioni che vorrebbero un nuovo PlayStation State of Play in programma per questa settimana, con tanto di annuncio di molte date di uscita di "giochi molto attesi".