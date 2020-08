PS5, la campagna promozionale entra nel vivo: inviate le prime email ai giocatori

Dopo mesi trascorsi centellinando dettagli e informazioni ben ponderate, il reparto marketing di casa Sony ha dato una scossa alla campagna promozionale dando in pasto a tutti i giocatori il primo spot televisivo di PS5.

Il filmato - realizzato con un attrice in carne e ossa e tantissima CGI - non ha mostrato la console, preferendo piuttosto imbastire un'ipotetica sessione di gioco per dare un assaggio dei benefici derivanti dalle caratteristiche distintive di PS5 e del controller Dualsense. Mancano ancora informazioni ritenute fondamentali dalla maggior parte degli utenti, ovvero il prezzo, la data d'uscita e una panoramica delle nuove funzionalità della dashboard, ma l'impressione è che Sony abbia cominciato a scaldare i motori e che ci siano delle novità dietro l'angolo.

Sensazione avvalorata anche dalla prima ondata di email promozionali, partita nella tarda serata di ieri. Gli utenti iscritti alla newsletter hanno ricevuto un messaggio di posta con oggetto "PlayStation 5 sta per arrivare | Ti aspetta un nuovo e coinvolgente universo", che si concentra sullo spot televisivo di cui sopra e le tre funzionalità che caratterizzano l'esperienza che intende offrire PS5: il feedback aptico del Dualsense, che permette di percepire gli effetti e l'impatto delle azioni di gioco, i grilletti adattivi del Dualsense, che offrono diversi livelli di resistenza dinamica simulando l’impatto fisico delle attività, e la tecnologia Tempest 3D AudioTech, con la quale verrà simulata la tridimensionalità dell'audio.

Avete ricevuto anche voi questa mail? Nel recente post che sul Blog Ufficiale di PlayStation ha accompagnato la pubblicazione dello spot televisivo, Sony ha dichiarato che verranno fornite nuove informazioni su PS5 nel giro di poche settimane. Inoltre, sono molti i rumor che parlano di un nuovo State of Play tra la fine di agosto e settembre. Restate sintonizzati.