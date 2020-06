PS5, un 'capolavoro di progettazione': parla Epic Games

In attesa di poter scoprire ogni dettaglio legato alla console di prossima generazione messa a punto da Sony, sono molti gli addetti ai lavori che hanno voluto condividere alcune impressioni sul lavoro svolto dal colosso nipponico.

Tra coloro che hanno speso parole di elogio, troviamo Nick Penwarden, Vice Presidente del dipartimento ingegneristico di Epic Games. Dialogando con la redazione di Official PlayStation Magazine, quest'ultimo ha infatti condiviso alcune impressioni su PS5, adottando un approccio decisamente positivo. "PlayStation 5 è un capolavoro di progettazione. - ha esordito senza mezzi termini - Non solo guiderà un grande salto in avanti in termini di performance grafiche e di calcolo, ma è rivoluzionaria anche in termini di tecnologia di archiviazione e compressioni dei dati, il che rende possibile realizzare nuove tipologie di esperienze e giochi che possano essere apprezzati dal pubblico".



Insomma, il dirigente Epic Games non sembra avere dubbi sulla bontà del lavoro svolto dagli ingegneri di casa Sony. Una linea di pensiero non lontana da Tim Sweeney, che ha di recente sottolineato le potenzialità innovative dell'SSD custom montato da PS5. Ad oggi, tra i titoli parte della line up di PlayStation 5, quello che sembra aver mostrato maggiormente le possibili implicazioni del nuovo hardware in termini di game design è il nuovo titolo di Insomniac Games: ve ne ha parlato il nostro Giuseppe Carrabba nella sua anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart.