PS5: le caratteristiche confermate al CES, i nuovi TV Sony sono ottimizzati per la console

Al CES di Las Vegas abbiamo scoperto il logo ufficiale di PlayStation 5 ma Jim Ryan ha approfittato dell'occasione per confermare alcune specifiche della console già trapelate nei mesi scorsi tramite il reveal di Wired. (ri)scopriamole insieme.

Una infografica diffusa proprio da Sony Corporation conferma il supporto per l'audio 3D, controlli adattivi con feedback aptico, unità SSD ultra veloce, lettore Blu-Ray Ultra HD e Ray Tracing via hardware. Ryan ha parlato di "tecnologie a prova di futuro, capaci di stimolare gli sviluppatori a creare mondi incredibili" senza però svelare ulteriori dettagli, i quali arriveranno come sappiamo nel corso dei prossimi mesi.

Altra novità riguarda i nuovi TV Sony OLED, 4K e 8K presentati dal colosso giapponese al CES di Las Vegas, questi pannelli saranno "ottimizzati per PlayStation 5 e piattaforme concorrenti" e sono stati realizzati tenendo ben in mente l'utilizzo con le console prossima generazione.

Purtroppo dalla fiera americana non sono emerse altre notizie su PlayStation 5, la console Next-Gen di Sony è attesa per Natale 2020 (così come Xbox Series X) dettagli su prezzo, data di lancio e lineup software verranno annunciati nel corso di uno speciale evento che si terrà presumibilmente tra febbraio e aprile, nella peggiore delle ipotesi poco prima dell'E3 di giugno.