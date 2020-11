PS5 potrebbe avere caratteristiche RDNA 3 non ancora annunciate per uno YouTuber

Si continua a parlare di PlayStation 5, nelle scorse ore Alex Battaglia di Digital Foundry si è espresso sul mancato supporto completo di PS5 all'architettura RDNA 2, mentre lo YouTuber RedGamingTech ha addirittura parlato di una compatibilità della console con alcune caratteristiche RDNA 3.

RedGamingTech non è uno sprovveduto, questo è bene chiarirlo, tuttavia il rumor sembra essere poco credibile, lo YouTuber ribadisce con forza come Sony e AMD abbiano sviluppato insieme alcune caratteristiche esclusive dell'hardware di PS5 non ancora annunciate e legate in parte all'architettura RDNA 3. In un lungo topic su NeoGAF sono intervenuti altri YouTuber e insider i quali hanno parlato di "segreti ancora da scoprire" e riportato in auge una vecchia dichiarazione del CEO di AMD che parlava di una salsa segreta sviluppata con Sony e Microsoft.

In primavera si erano diffusi rumor che parlavano di un possibile supporto RDNA 3 su PS5, voci che erano state smentite con forza da Digital Foundry, sembra strano quindi che queste ipotesi siano tornate alla ribalta ora che molti hanno avuto modo di mettere le mani sulla console. Alex Battaglia è intervenuto anche in un topic su ResetERA per confermare e ribadire che PlayStation 5 utilizzerà i Primitive Shaders dell'architettura RDNA 1, tuttavia non ha potuto rivelare molto altro sulle soluzioni custom adottate da Sony.

Come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, i topic da forum possono fornire interessanti spunti di discussione ma spesso sfociano solamente in console war decisamente molesta e aggressiva, nonostante i nomi coinvolti nella discussione siano di un certo peso.