PS5: niente carenza di scorte per il lancio a fine 2020, promette Sony

Intervenuto sulle pagine di CNET in occasione del reveal dell'evento del 4 giugno sui giochi PS5, Jim Ryan ha rassicurato gli appassionati promettendo loro che, per il lancio di PS5 a fine 2020, non si presenterà alcun problema di scorte e ci saranno console a sufficienza per tutti coloro che vorranno acquistarla.

Alla redazione della nota testata giornalistica del gruppo CBS, il massimo rappresentante di Sony Interactive Entertainment si è soffermato sulle possibili difficoltà affrontate nella produzione e nella distribuzione di PS5 in conseguenza dell'emergenza Coronavirus per sottolineare come "in questo momento, non vediamo nulla all'orizzonte che ci spinge a credere che avremo dei problemi nel produrre e distribuire la console nel modo in cui vogliamo farlo".

"Siamo assolutamente in linea con le nostre previsioni", aggiunge inoltre Ryan per rimarcare l'intenzione di Sony di non modificare alcun punto della propria strategia nextgen in funzione della pandemia da virus COVID-19: "Lanceremo PS5 nel corso di queste festività natalizie, avremo un lancio globale e non vediamo l'ora che tutto ciò avvenga. E vogliamo anche che tutto il mondo dei videogiochi assista a questo evento".

Dalle colonne del PlayStation Blog a stelle e strisce, il CEO di SIE ha poi spiegato cosa aspettarci dall'evento sui giochi PS5 che avrà ufficialmente inizio alle ore 22:00 italiane del 4 giugno e al quale, naturalmente, assisteremo in diretta per fornirvi tutti gli aggiornamenti anche tramite la consueta maratona del canale Twitch di Everyeye.