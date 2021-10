PS5, carenza scorte e semiconduttori, un'alleanza tra Sony e TSMC? Spunta il report

Mentre appare sempre più concreta la possibilità che la crisi delle scorte di PS5 possano protrarsi per l'intero 2022, direttamente dall'Asia giunge un interessante report.

Reuters riferisce infatti di un'indiscrezione apparse sulle pagine di Nikkei, secondo la quale potrebbe essere in discussione una partnership tra Sony e la taiwanese TSMC. Lo scopo? Contrastare la perdurante crisi dei semiconduttori edificando un nuovo impianto produttivo in territorio giapponese. Sempre secondo il report, il piano industriale potrebbe persino contare sul supporto del governo del Sol Levante, preoccupato per la stabilità di lungo periodo del settore tecnologico del paese.

L'investimento, riporta Nikkei, dovrebbe valere la bellezza di 800 miliardi di Yen, corrispondenti a circa 6 miliardi di euro. Parte di questi, dovrebbero essere posti sul tavolo proprio dal governo del Giappone, pronto a supportare attivamente Sony Japan e TSMC in questa presunta operazione di espansione. Stando al report, i semiconduttori prodotti nel nuovo impianto dovrebbero essere destinati al settore automobilistico, alla produzione di sensori per fotocamere e altri prodotti vittima della carenza di chip post Covid-19. Visto il citato coinvolgimento diretto di Sony, appare difficile non ipotizzare l'inclusione tra questi ultimi anche di PlayStation 5.



L'impianto, conclude il report, dovrebbe sorgere nel sud del Giappone, presso Kumamoto, mentre la produzione di chip dovrebbe prendere ufficialmente il via entro il 2024. Al momento, tuttavia, non sussiste alcuna conferma ufficiale in merito al progetto, con Sony e TSMC che non hanno offerto dichiarazioni in merito.