PS5, caricamenti fulminei: i dati emersi dai test dei content creator giapponesi

Questa mattina docidi tra gli youtuber più celebri del Sol Levante ci hanno fatto vedere PS5 e il DualSense dal vivo, per poi mostrarceli in azione con alcuni dei giochi di prossima generazione, tra cui Astro's Playroom, Devil May Cry 5 Special Edition, Godfall e Balan Wonderworld.

Tra gli aspetti ad averci colpito maggiormente figurano senz'altro i fulminei tempi di caricamento, resi così brevi dal velocissimo SSD customizzato montato da PlayStation 5. I benefici sono chiaramente visibili durante il gameplay, ma c'è chi si è premurato di tradurli in dati di facile comprensione. Il noto Tidux, anche se negli ultimi tempi ha perso lo smalto come insider, ha rilevato che nel caso di Astro's Playroom bastano appena 3,8 secondi per catapultare i giocatori nell'azione a partire dal menu principale. Degno di nota anche Godfall: in caso di morte, sono sufficienti appena 2 secondi per il respawn del personaggio. Alcuni utenti hanno fatto notare per attivare il respawn il giocatore deve mantenere premuto il tasto cerchio per 2 secondi, quindi è possibile che il tempo necessario al caricamento sia ancora inferiore.

Niente male, vero? Ricordiamo che stando alle specifiche tecniche ufficiali di PlayStation 5, l'SSD customizzato è dotato di una velocità di lettura di 5,5 GB/s e di una capacità di immagazzinamento di 825 GB - che secondo alcune indiscrezioni si tradurrebbero in 664 GB di spazio disponibili per l'utente, al netto di sistema operativo e file system.