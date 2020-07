PS5 à la carte: Sony pensa a cover personalizzabili facili da sostituire?

Mancano ancora all'appello importanti informazioni legate al debutto di PlayStation 5, prime tra tutte la data di lancio e il prezzo con cui approderà sul mercato videoludico.

Tuttavia, vi è la possibilità che anche un ulteriore dettaglio possa fare la sua comparsa nella strategia comunicativa prevista da Sony per i prossimi mesi. A giugno, infatti, il Vice Presidente della sezione User Experience Design di Sony, Matt MacLaurin, aveva promesso design alternativi di PlayStation 5, con la console che sarebbe in grado di offrire possibilità in termini di personalizzazione inesistenti su attuale e scorse generazioni.

A rievocare queste parole, e la speranza di nuovi annunci legati alla tematica, è stata la comparsa di una presunta foto leak dell'hardware next gen, che immortala la facilità con cui la cover di PS5 potrebbe essere liberamente rimossa e sostituita.Tale ipotesi ha immediatamente scatenato speculazioni su di una possibile linea di cover PS5 dedicate a icone videoludiche del mondo PlayStation, singoli titoli o franchise: insomma, un approccio alternativo alle più tradizionali console in edizione speciale. Per analizzare questi rumor, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye.



Cosa ne pensate: vi intriga la possibilità di una PlayStation 5 "à la carte"?