PS5: cavo HDMI 2.1 incluso nella confezione, arriva la conferma di Sony

Dopo giorni di discussioni sul cavo HDMI di PlayStation 5, adesso arriva un chiarimento ufficiale da parte di Sony: la compagnia conferma che PS5 includerà un cavo HDMI 2.1 nella confezione.

Come notato e da noi segnalato, il cavo in questione riporta solamente la dicitura High Speed solamente associata ai cavi HDMI 2.0 anzichè la più comune Ultra High Speed usata per distinguere i cavi HDMI 2.1, non si tratta però di una nomenclatura universale e da qui la confusione iniziale nata dopo i primo unboxing della scorsa settimana. Di fatto non era possibile distinguere il tipo di cavo in dotazione e anche Digital Foundry ha preferito non sbilanciarsi.

Sony ha chiarito ogni dubbio confermando che il cavo HDMI incluso nella scatola di PS5 supporta lo standard 2.1 ed è quindi in grado di trasmettere segnali in 4K a 120hz. Il cavo è lungo 1.5 metri come abbiamo avuto modo di verificarsi anche durante l'unboxing, restava il dubbio sulla reale natura dello stesso, ma ogni equivoco è stato prontamente allontanato dal produttore dopo una nostra specifica richiesta.

