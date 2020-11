PS5: cavo HDMI 2.1 incluso nella confezione? Proviamo a fare chiarezza

PlayStation 5 è già da qualche giorno nelle mani di influencer e stampa internazionale (per conoscere le nostre impressioni vi rimandiamo al video unboxing di PS5 ) tuttavia la questione relativa al cavo incluso non è di semplice soluzione e sono in molti ad avere ancora dei dubbi . Basandosi su vari unboxing, sembra che il cavo incluso sia un HDMI 2.0 come evidenziato dalla dicitura High Speed, anzichè Ultra High Speed tipica dei cavi HDMI 2.1, questa però potrebbe non essere una prova definitiva, dal momento che le sigle in questione sono solamente denominazioni commerciali non universali. Sotto la lente è finito anche un video di Digital Foundry nel quale Richard Leadbetter afferma che "sarebbe molto strano se il cavo non fosse HDMI 2.1", tuttavia non è stato in grado di confermarlo .

It seems that #PS5 doesn’t come with an hdmi 2.1 cable but with a hdmi 2.0.

People have to pay an extra 30€/$ to get one 😬 https://t.co/vXy8977baq pic.twitter.com/l8vaP78hY1 — ✖️Astal✖️ (@astaranx) October 31, 2020

PS5 comes with an HDMI 2.1 cable



- this means if you have an HDMI 2.1 equipped TV, you don't need to buy another higher-spec HDMI cable.



And for everyone else who doesn't have an HDMI 2.1 TV, the same supplied cable works for you too, up to your TV's highest capable spec. pic.twitter.com/pBQCycrMTs — PS5 Only (@PS5only) October 27, 2020

Yes this is the best proof that #PS5 is deliver with a hdmi 2.0.

High Speed = hdmi 2.0

Ultra high speed = hdmi 2.1

High Speed hdmi with the ps5 ⤵️ https://t.co/EGeubwIfHi pic.twitter.com/55ZrYIH4Fc — ✖️Astal✖️ (@astaranx) October 31, 2020

#Xbox Series X is the only next-gen console to come with an HDMI 2.1 cable, allowing for 4K 120hz. pic.twitter.com/O1TWXg5dQ5 — Xbox News (@_XboxNews) October 31, 2020