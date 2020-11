PS5: il cavo HDMI 2.1 incluso funziona su tutte le TV?

Dopo giorni di dubbi vi abbiamo confermato ufficialmente che PS5 includerà un cavo HDMI 2.1 nella confezione anzichè 2.0 come quello incluso in PlayStation 4 PRO: ma il nuovo cavo funziona su tutte le TV? Facciamo chiarezza.

Potete stare tranquilli perchè il cavo HDMI 2.1 è "retrocompatibile", come confermato anche dal nostro Francesco Fossetti, e potrete usarlo anche su televisori con ingresso HDMI 2.0 senza necessità quindi di acquistare un secondo cavo. Ovviamente se il vostro TV non supporta l'HDMI 2.1 non potrete sfruttare le potenzialità di questo standard (come ad esempio l'output in 4K a 120hz) ma per il resto non avrete problemi di sorta nell'utilizzare un cavo HDMI 2.1 con un ingresso HDMI 2.0.



Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida ai TV Samsung compatibili con HDMI 2.1 e all'approfondimento dedicato alla tecnologia Variable Refresh Rate VRR delle HDMI 2.1, in questo modo potrete avere una panoramica più chiara di questo standard e capire meglio le differenze tra HDMI 2.0 e HDMI 2.1.



Il cavo di PS5 è lungo 1.5 metri ed è caratterizzato dalla dicitura High Speed anzichè dalla nomenclatura Ultra High Speed, comunemente usata per i cavi HDMI 2.1, il motivo di questa scelta non è chiaro ma Sony ci ha confermato direttamente la tipologia del cavo incluso.