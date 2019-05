PS5: il CEO Sony discute di mercato console, Remote Play e Plyastation Now

In occasione di un meeting finanziario, il CEO Sony ha parlato del futuro della Compagnia nipponica, discutendo di mercato console, definito come "una nicchia", Remote Play e Playstation Now.

Nel corso dell'incontro, in particolare, Kenichiro Yoshida ha evidenziato l'intenzione di trovare un equilibrio tra i vari elementi che costituiranno il futuro dell'intrattenimento videoludico. Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate dal CEO: "Se guardiamo all'industria videoludica nel suo complesso, il mercato console non è un mercato di grandi dimensioni, piuttosto è se vogliamo un mercato di nicchia. Ma per i core gamers, le esperienze immersive sono qualcosa che noi vorremmo valorizzare. A tal proposito, per il momento, la console come qualcosa che mette a disposizione funzionalità computazionale agli utenti è molto importante, ma d'altra parte, la tecnologia evolverà e quindi, come ho detto oggi, il Remote Play e Playstation Now, i servizi streaming saranno sviluppati in parallelo, che è ciò che stiamo facendo in questo momento".



Dichiarazioni sicuramente interessanti, ma non le uniche emerse recentemente. Nel corso della giornata si sono infatti diffusi molti ulteriori dettagli in merito alla visione che Sony ha del proprio futuro in ambito gaming. Si è ad esempio evidenziato il ruolo della retrocompatibilità e la volontà di equilibrare l'importanza di supporti fisici e download e streaming.