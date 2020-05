PS5: certificazione per la retrocompatibilità dei giochi PS4 in arrivo a breve?

Continuano ad arrivare senza sosta nuove voci di corridoio sulla prossima console targata Sony e questa volta si parla di una particolare certificazione dei giochi PS4 che conferma la loro compatibilità con PlayStation 5.

Stando agli ultimi rumor, infatti, tutti i titoli in uscita su PlayStation 4 dal 13 luglio in poi dovranno obbligatoriamente essere compatibili con la piattaforma di prossima generazione e, pertanto, bisognerà che vantino di una specifica certificazione in grado di attestarne il funzionamento su PS5. Pare inoltre che il devkit di PS4 sia stato aggiornato nel corso delle ultime settimane con una nuova opzione dedicata proprio a testare la compatibilità dei prodotti con l'hardware di PS5, anche se in alcuni casi sarà la stessa Sony a parlare con i team di sviluppo per accordarsi con loro su come effettuare dei test e sfruttare al meglio le potenzialità della macchina in arrivo entro l'anno.



La situazione però continua a non essere chiara: tutti i giochi PS4 saranno compatibili con PlayStation 5 oppure il termine utilizzato non è altro che un riferimento all'implementazione di un upgrade che consente di ottenere una resa grafica migliorata e magari un framerate più elevato su una selezione di titoli PlayStation 4 ottimizzati, in maniera simile alla concorrenza? Microsoft ha infatti lanciato il bollino Ottimizzato per Xbox Series X che farà bella mostra sulle confezioni, Sony potrebbe adottare quindi una politica simile?

In attesa che Sony faccia luce su come funzionerà tutto ciò, vi ricordiamo che sul PlayStation Blog è stata aperta la sezione dedicata a PS5. Avete già letto delle possibili cause del ritardo dell'evento di presentazione di PS5?